台積電連漲5天屢創天價 市值大增衝破20兆元大關

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（中央社記者張建中新竹8日電）台積電本週股價連漲5天，屢創新天價，今天收在784元，本週大漲95元，市值激增2.46兆元，攀高至20.33兆元，並貢獻大盤775點。

長期觀察半導體產業的聚芯資本管理合夥人陳慧明表示，美國聯邦準備理事會（FED）今年可能降息，高成長的人工智慧（AI）族群獲得市場資金青睞，推升股價飆高，成為市場關注焦點。

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）今年來股價接連突破600、700、800和900美元關卡，7日收在926.69美元。據網站Companiesmarketcap統計，輝達市值攀升至2.31兆美元，今年來大增超過1兆美元，增幅達89.4%；輝達市值居全球第3高，逼近第2位蘋果（Apple）的2.6兆美元。

輝達AI晶片代工廠台積電美國存託憑證（ADR）同步走高，7日收在149.2美元，創下新高，市值攀升至7739億美元，超越Eli Lilly的7412億美元，躍居全球第9名；台積電今年來市值增加2345億美元，增幅達43.48%。

台積電股價隨ADR走勢飆高，今天盤中最高達796元，創新天價，終場漲勢收歛，收在784元，上漲24元。台積電連漲5天，本週上漲95元，市值大增2.46兆元，達20.33兆元。

台積電今天成交值達707.58億元，居台股之冠，盤中零股交易成交金額20.77億元，也是台股第1。外資買超台積電2萬820張，居買超第4，外資本週累計買超台積電逾10萬張。

陳慧明說，台積電ADR上揚是推升台積電股價不斷創高的主要動力，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）傳出正尋求募集7兆美元資金，在未來幾年打造數十座晶片製造廠，並由台積電營運這些工廠，是讓市場資金轉趨積極追捧台積電ADR的主因。

他表示，台積電近年大舉擴張產能，2023年資本支出304.5億美元，2024年資本支出約280億至320億美元。阿特曼計劃募集7兆美元，相當於台積電超過200年的資本支出，顯示AI需求強勁。

隨著台積電股價不斷創高，創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，持股市值將達新台幣980億元。

台積電董事長劉德音持股1291萬股，市值約101億元；總裁魏哲家持股639萬股，市值約50億元。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，市值近1.3兆元。（編輯：林淑媛）1130308