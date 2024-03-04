AI晶片記憶體推升 半導體今年營收估逾6000億美元

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（中央社記者張建中新竹4日電）研調機構DIGITIMES預期，2024年全球半導體業營收可望首度突破6000億美元關卡，將成長17%；人工智慧（AI）應用晶片與記憶體需求是主要動能。

DIGITIMES統計，2023年半導體市場遭遇逆風，面對地緣政治及總體經濟等多重不確定因素衝擊，全球半導體業營收降至5230億美元，年減8.9%。

DIGITIMES指出，美國占全球半導體營收比重近6成，居全球之冠；韓國居次，占12%；歐洲及其他地區占11%，台灣占7%，日本占6%，中國占4%。

展望今年，DIGITIMES預期，全球半導體業可望重返成長軌跡，營收將首度突破6000億美元關卡，成長17%。

DIGITIMES表示，AI應用將持續帶旺相關晶片需求，手機、筆記型電腦、個人電腦、伺服器等科技產品出貨也將回升，帶動相關晶片及記憶體市場回溫，為全球半導體產業注入活水。

DIGITIMES指出，2024年半導體市場充滿多項正面因素，但仍須密切關注通膨、地緣政治、多國大選選情、總體經濟等潛在的干擾變數。（編輯：張良知）1130304