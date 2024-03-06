台積電續強散熱族群喊衝 台股漲112點續創新高

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（中央社記者賴言曦台北6日電）美國科技股表現不振，拖累美股5日收盤盡墨，台股今天早盤開低，台積電盤中翻紅，AI概念股中的散熱族群表現強勢，指數終場上漲112.53點，收在19499.45點，收盤續創歷史新高，成交值新台幣4121.22億元。

盤面上，大型電子權值股台積電盤中回神喊衝，股價翻紅重返730元關卡，終場上漲5元，收在735元，漲幅0.68%；聯發科匯聚人氣，終場收1190元，上漲35元，漲幅3.03%。

AI概念股中的散熱雙雄奇鋐、雙鴻為買盤焦點，其中雙鴻盤中攻漲停628元，上漲57元；奇鋐收在630元，上漲45元，漲幅7.69%；同為AI概念股的緯創拉回修正，終場收在119.5元，跌幅1.65%，高價股緯穎收在平盤2560元。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時分析，觀察台股行情偏多，顯示資金沒有轉弱跡象，由於美國科技股5日表現不振，牽動美股收黑，台股觀察指標強勢股是否轉弱等訊號。（編輯：張均懋）1130306