台股開高走高 半導體股表現強勢

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（中央社記者何秀玲台北7日電）台股今天開高走高，早盤上漲250點，指數續創新高達19749點，今天電子股、半導體股表現強勢，輪動上攻，人工智慧（AI）族群表現弱勢。

截至11時17分，台股加權指數上漲約217點至19717點，成交值新台幣3284億元。

觀察盤面個股走勢，權值王台積電開盤上漲22元，以755元開出，盤中再創新天價，股價達768元。

AI概念包括緯創、技嘉、廣達、緯穎等，表現相對弱勢，跌幅2.03%至3.71%；散熱族群奇鋐、雙鴻開高走低，盤中皆跌逾6%。

高價股大立光盤中股價為2555元，跌0.58%，下跌15元；千金股聯發科受買氣青睞，來到1230元，漲3.36%，上漲40元；另一檔千金股世芯-KY盤中股價為3965元，跌2.93%，下跌120元。

電子類股指數盤中震盪，上揚1.79%，扮演多頭火種；半導體指數開高走高，盤中上揚3.09%，航運類股上揚0.96%，金融類股指數上揚0.5%。

代表中小型股的櫃買指數開高走低翻黑，以散熱和重電族群下跌最多。鋼鐵、生技類股指數盤中分別下跌0.67%、1.9%。

萬寶投顧協理王榮旭接受中央社記者電訪分析指出，今天盤中震盪，大盤指數盤中最高19794點，逼近2萬點大關，今天指數開高，出現部分獲利賣壓出籠。

他表示，明天美國將公告最新就業報告，下週公布最新CPI，攸關Fed利率決策，台股連續大漲後，指數接近2萬點整數心理關卡，市場警覺性提高。不過指數並未翻黑是因台積電支撐，代表中小型股的櫃買指數由紅翻黑，中小型股拉回，指數仍再創高。（編輯：張均懋）1130307