台股個股漲多跌少 法人：後市看美股和企業財報股利

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（中央社記者張建中台北11日電）台股今天下跌59.24點，力守19700點關卡。法人表示，台股上漲家數較下跌的數量多，大盤量價結構依然健康，美股後續表現將是牽動台股後市的關鍵，此外，2023年財報及股利政策將影響個股表現。

台股今天上下震盪179點，盤中最高達19828.7點，最低下探19649.67點，終場收在19726.08點，下跌59.24點，成交值新台幣3976.39億元。台股收盤時上漲607家，下跌330家，持平93家。

市場指標台積電下跌18元，收在766元，市值跌破20兆元關卡，達19.86兆元，影響大盤約146點，是台股回檔的關鍵。

分析師王兆立指出，成交值維持近4000億元水準，市場交投依然熱絡，資金持續尋求有機會的標的，只是個股表現差異性大，操作難度高。

國泰證券期處協理簡伯儀說，隨著台積電漲多休息，大盤量縮震盪整理，量價結構依然健康。此外，上漲數量達599家，多於下跌的326家，盤面仍由多方掌控。

簡伯儀表示，觀察強勢股不乏2月營收表現佳，以及2023年財報和股利政策優於預期的個股，呈現良性輪動。台股後市除關注美股後續表現，也應留意企業財報和股利政策。

據統計，外資及陸資今天賣超87.23億元，自營商買超26.82億元，投信買超26.55億元，呈現土洋法人對作態勢；三大法人合計賣超33.86億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超燿華最多，達2萬1240張；賣超台積電1萬3430張，居次，並終結連續6個交易日買超趨勢。

外資其餘賣超前10名還有群創、華航、群益台灣精選高息、大同、上曜、聯電、國泰費城半導體及光寶科。

外資買超元大滬深300正2最多，達3萬6632張；其餘買超前10名還有開發金、鴻海、友達、華通、裕民、富邦特選高股息、廣達、富邦上證正2及玉山金。（編輯：楊凱翔）1130311