散熱族群買氣旺 台股開低走高再創新高

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（中央社記者賴言曦台北6日電）台股今天早盤挫逾百點，最低至19246.3點，盤中低接買盤推升指數由黑翻紅，逆勢攻上19461點指數新高。今天人工智慧（AI）族群漲跌互見，散熱及自行車類股表現強勢。

截至11時15分，台股加權指數上漲70.17點，至19457.09點，成交值新台幣2475億元。

觀察盤面個股走勢，台積電開盤下跌12元，以718元開出，盤中跌幅收斂重回平盤730元。

AI概念股漲跌互見，緯創、緯穎拉回，廣達平盤震盪，技嘉相對有撐；奇鋐、雙鴻在買氣支撐下，盤中分別漲逾8%及9%，健策強漲逾5%躋身千金股之列。

高價股大立光2月營收月減24%，看好3月動能轉強，股價盤中漲逾1%，高點至2595元；千金股聯發科受買氣青睞，盤中漲逾2%，高點至1195元。

台北國際自行車大展今天登場，市場關注自行車產業的高庫存去化情形，巨大、美利達今天分別漲逾4%及6%。

分析師王兆立接受中央社記者電訪分析指出，台股近期多頭氣勢偏強，但以AI概念股為主要表現族群，由於短線已漲多，指數出現震盪修正情況，觀察盤面上財報表現及展望不錯的個股多數仍有表現。（編輯：張均懋、張良知）1130306