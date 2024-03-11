台股震盪力守19700點 法人：後市關注美股走向

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（中央社記者張建中台北11日電）台積電股價走弱下跌18元，在食品等傳統產業股普遍上揚支撐下，台股震盪下跌59.24點，力守19700點關卡。法人表示，美股走向將持續牽動台股後市，是近期觀察重點。

台股加權指數今天收在19726.08點，下跌59.24點，跌幅0.3%，成交值新台幣3976.39億元。

隨著美股費城半導體指數8日重挫逾4%，台積電今天股價同步走低，收在766元，下跌18元，市值跌破20兆元關卡，達19.86兆元，影響大盤約146點。

世芯-KY下挫75元、跌幅1.96%，聯發科下跌5元；鴻海表現相對強勢，上揚4.5元，漲幅4.29%。整體電子類股指數下跌約0.74%。

傳統產業股普遍揚升，聯華2023年每股純益2.64元，聯華食每股純益3.93元，股價分別上漲4.7%及5.1%，推升食品類股指數揚升1.4%。

東陽2023年盈餘擬每股配發4元現金股利，股價上揚1.97%；和泰車上漲10元，帶動汽車類股指數上揚逾1%。

寒舍去年營運轉盈，每股純益4.52元，股價勁揚7.8%，雲品及鳳凰等同步走高，觀光類股指數上揚1.51%；機電、電纜和造紙類股指數同步上漲逾1%。

分析師王兆立表示，目前市場交投依然熱絡，資金持續尋求有機會的標的，只是大盤短期面臨2萬點關卡壓力，個股表現差異性大，操作難度高，美股走向將持續牽動台股後市。（編輯：張良知）1130311