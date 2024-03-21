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台股勁揚414點 收20199.09點創歷史新高

2024/3/21 13:40（3/21 14:19 更新）
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台股21日收盤大漲414.64點，收在20199.09點，創下台股歷史新高。中央社記者鄭清元攝 113年3月21日
台股21日收盤大漲414.64點，收在20199.09點，創下台股歷史新高。中央社記者鄭清元攝 113年3月21日
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（中央社記者張建中台北21日電）台股今天跳空開高走高，收盤大漲414.64點，站上2萬點關卡，收在20199.09點，創下台股歷史新高，成交值新台幣4860.01億元。

台股市值最大的台積電走勢強勁，收在784元，勁揚26元，市值重登20兆元關卡之上，達20.33兆元，貢獻大盤約212點。

鴻海、台達電及廣達等權值股同步走高，推升電子類股指數上揚2.47%。金融和傳統產業股水泥、塑膠、機電、玻璃、電纜、鋼鐵等類股指數也都上漲逾1%。（編輯：張良知）1130321

#鴻海
#台股
#台積電
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