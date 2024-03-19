00940幫抬轎？00919與00929成功填息

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（中央社記者曾仁凱台北19日電）元大台灣價值高息（00940）ETF掀起空前搶購熱潮，狂募超過新台幣1700億元，18日正式成立後，開始進場買進連結標的，觀察三大法人買賣超情況，今天投信再大買台股279.76億元，連2天創歷史紀錄。

高股息ETF吸引台灣投資人關注，群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）主要持股與00940高度重疊，今天雙雙成功填息，引發投資人解讀，00940大舉進場敲進持股，間接幫忙抬轎。

00929今天除息，每單位配發現金股息0.13元，除息後參考價20.9元，今天開盤不久股價立刻往上，不到10分鐘就完成填息，終場大漲0.4元或1.91%，收在21.3元。

另外，00919昨天也剛除息，配息金額從原本預估的每股0.61元調升到0.66元，除息後參考價為25.17元，昨天除息首日股價上漲0.29元，穩健邁向填息之路，而今天開盤不久，00910股價就上攻衝破除息前的價格25.83元，成功完成填息。

比對上述3大熱門高股息ETF的前10大持股，其中00919和00940，就有長榮、聯電、聯發科、鈊象、中美晶、漢唐等6檔成分股重疊；至於00929和00940，也有聯發科和群光等重疊。

根據元大投信官網公告，00940已於3月18日正式成立，金管會證期局副局長高晶萍昨天赴立法院財委會備詢時，透露00940的募集金額逾1700億元，市場盛傳最後募集總額高達1748億元。對此，元大投信不願回應市場揣測，表示還在逐筆對帳中，等統計結果出爐將對外公布。（編輯：楊蘭軒）1130319