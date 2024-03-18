00940有多夯 金管會：募集規模約達1700億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北18日電）繼統一台灣高息動能（00939）募集規模逾新台幣500億元創新高後，元大台灣價值高息ETF（00940）募集期間掀起空前狂熱，金管會今天透露，00940募集規模約達1700億元，再寫新高。

3月國內數檔ETF接力募集，檔檔規模創新高，先是3月6日中信上游半導體（00941）成立，規模175億元，打破群益ESG投等債20+（00937B）保持的153億元紀錄；統一台灣高息動能（00939）3月8日再以531億元巨量級規模成立，被稱為台灣資產管理界新傳奇。

元大台灣價值高息（00940）3月11日接棒開始募集後，掀起空前狂熱，首日即傳出募資金額打破00939紀錄，且因進單爆量，代銷券商頻頻傳出系統當機或延遲。

金管會主委黃天牧今天赴立法院財政委員會，專題報告「從ETF熱賣看政府如何健全投資管道引導民間游資，避免熱錢過度投入房市」，並備質詢。對於近期投資人瘋台股ETF，民進黨立委林楚茵關注00939及00940募集規模。

黃天牧答詢時表示，00939規模逾500億元，00940應有超過1000億元。金管會證期局副局長高晶萍補充，00940募集規模約達1700億元左右。（編輯：張均懋）1130318