更多編輯台推薦新聞：
專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革
政治

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革

影片／白沙屯媽祖進香啟程 萬眾嗨喊「進喔」與神同行
生活

影片／白沙屯媽祖進香啟程 萬眾嗨喊「進喔」與神同行

麝香貓首現玉山塔塔加 創活動海拔最高紀錄
生活

麝香貓首現玉山塔塔加 創活動海拔最高紀錄

總理請辭海地動亂如何解？美眾院禁TikTok違憲？一週大事報你知
生活

總理請辭海地動亂如何解？美眾院禁TikTok違憲？一週大事報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
ETF
新聞專題
ETF
首頁 / 產經

00940有多夯 金管會：募集規模約達1700億元

2024/3/18 12:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北18日電）繼統一台灣高息動能（00939）募集規模逾新台幣500億元創新高後，元大台灣價值高息ETF（00940）募集期間掀起空前狂熱，金管會今天透露，00940募集規模約達1700億元，再寫新高。

3月國內數檔ETF接力募集，檔檔規模創新高，先是3月6日中信上游半導體（00941）成立，規模175億元，打破群益ESG投等債20+（00937B）保持的153億元紀錄；統一台灣高息動能（00939）3月8日再以531億元巨量級規模成立，被稱為台灣資產管理界新傳奇。

元大台灣價值高息（00940）3月11日接棒開始募集後，掀起空前狂熱，首日即傳出募資金額打破00939紀錄，且因進單爆量，代銷券商頻頻傳出系統當機或延遲。

金管會主委黃天牧今天赴立法院財政委員會，專題報告「從ETF熱賣看政府如何健全投資管道引導民間游資，避免熱錢過度投入房市」，並備質詢。對於近期投資人瘋台股ETF，民進黨立委林楚茵關注00939及00940募集規模。

黃天牧答詢時表示，00939規模逾500億元，00940應有超過1000億元。金管會證期局副局長高晶萍補充，00940募集規模約達1700億元左右。（編輯：張均懋）1130318

#ETF
#台灣
#黃天牧
#金管會證期局
#高晶萍
#00940
ETF
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.26