網紅吹捧ETF 公平會：若涉廣告不實最高可罰2500萬

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（中央社記者潘姿羽台北15日電）投信結合網紅行銷，狂打ETF產品。公平會今天強調，已將網紅等社群網站用戶明確納入規範，如果涉有廣告不實，將被處新台幣5萬元至2500萬元罰鍰；針對網紅行銷ETF產品，也將密切關注有無廣告不實。

ETF已經成為台灣街頭巷尾最熱門的財經關鍵字，業者找來具影響力的網紅代言或行銷，也是助長這波風潮因素之一。

公平會今天發布新聞稿，強調為了防範網紅代言廣告有不實的情形，公平會已經在112年2月修正「公平交易委員會對於網路廣告案件之處理原則」，將網紅等社群網站用戶明確納入規範，如果涉有廣告不實，將被處5萬元至2500萬元罰鍰。

公平會副主委陳志民告訴中央社記者，各行各業都愈來愈多網紅行銷的案例，包含金融產品、近期熱門的ETF也是，未來將密切關注網紅行銷有沒有過度吹噓、數字沒所本，導致誤導消費者的情況發生；必要時也將與金融主管機關密切聯繫，掌握動態。

公平會說明，即使網紅不具賣家身分，而是在幫廠商代言，僅描述某產品值得推薦或親身體驗結果有效，或進行誇大不實的宣稱，此時網紅仍是公平交易法上所稱的「廣告薦證者」，如有不實，造成消費者損失，除了須與廠商同負連帶賠償的民事責任，如果經公平會查知，網紅明明知道內容不實，仍然和廠商故意共同為不實廣告，網紅和廠商還會同時再受違反公平交易法第21條規定，予以處罰。

金管會也注意到投信與網紅合作行銷的議題，現正研議強化自律規範，要求投信與網紅合作，不僅要清楚揭露為置入行銷，更必須負起監督網紅責任，要求網紅行銷行為必須符合相關規範，新規將在今年底前上路，未來若有違規，將可罰投信60萬元至300萬元不等罰鍰。

公平會提醒，網紅應注意公平交易法及相關目的事業主管機關的法令，勿踩廣告不實的紅線；此外，消費者對任何產品都應該透過各種管道深入了解相關產品資訊，而非片面聽信特定廣告，以免做出不當交易決定，得不償失。（編輯：林淑媛）1130315