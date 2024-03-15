出家人解定存搶買ETF？國泰金李長庚：熱度嚇人

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（中央社記者蘇思云台北15日電）外界關注國泰人壽對分紅保單的發行意願，國壽今天表示，樂見主管機關對此提出相關討論，不過，考量財務面，國壽希望接軌未來新制前，極大化可以產生的保險合約服務邊際（CSM），因此不考慮發分紅保單。

除了分紅保單議題，媒體也關注ETF熱潮，是否引發國壽保單被民眾解約改買ETF。國泰金總經理李長庚對此表示，有朋友傳訊息說有出家人都解定存去買ETF，「熱到這程度滿嚇人的」，難免有個案狀況，但對國壽而言，影響非常不明顯。

國泰金今天下午舉行2023年第4季法人說明會，李長庚、國泰人壽執行副總經理林昭廷都親自出席。

為強化對分紅保單管理，金管會研擬「人身保險業辦理分紅人壽保險商品業務應注意事項」草案，包括資訊揭露研擬不再需要揭露高分紅，僅需揭露中分紅及低分紅，另將新增揭露分紅實現率等，昨天也找壽險公會開會討論。媒體關注國泰人壽後續有沒有機會銷售分紅保單。

林昭廷表示，樂見主管機關針對作業程序、資訊揭露、商品設計、分紅政策上的要求，正面看待相關討論，長期對分紅保單發展也有助益。

國內保險業將在2026年接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號公報）及TW-ICS（台版新一代清償能力指標）。林昭廷表示，先前也提過，國壽短期沒考慮分紅保單，主要是財務面考量，接軌新制前，國壽希望極大化可以產生的CSM，相對於美元利變型商品，分紅保單CSM較低，分紅保單行政成本也比較高。

媒體也關注避險成本議題，林昭廷表示，壽險的傳統換匯契約（CS）避險成本還在4.1%以上，無本金交割遠期外匯（NDF）變化大、可能3%到5%，付出去的避險成本如何有效轉移到外匯價格變動準備金，降低傳統避險比例、減少外匯波動，都是國壽追求的目標。

李長庚表示，外匯變動對壽險成本影響很大，感謝金管會也給業者許多協助，不過IFRS強調跨產業、跨國界等考量，很少有產業跟壽險業一樣，負債可能長達10幾年、甚至百年，加上每月公布營收，壽險業為了讓損益表不要有那麼大波動，付出很高的成本。去年壽險業整體避險成本約3600億元，今年1月整體也有390億元。

李長庚表示，過去10年來看，壽險業者大概付出避險成本達1.2兆元，如果避險成本少一半，壽險業一年獲利可能增加1800億元，如何降低避險成本、讓財報穩定，主管機關跟公會都在積極找方法，確實需要集思廣益。

法人關注國壽今、明年發債規劃，國壽規劃今年規劃發行10年期以上累積次順位普通公司債，上限達到新台幣500億元。林昭廷表示，今年跟去年新台幣次債利率相同，今年少量10年期美元次債利率為5.8%、較去年6.1%下滑，整體募集狀況非常好，超過預期。

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林昭廷表示，金管會擬開放保險業設特殊目的公司（SPV）海外發債籌資，還須修改一些國外投資管理辦法，等正式公告後，可能看市況到海外發美元次債，預期發行次債高峰落在今年。

近期ETF市場熱門，媒體關注國壽是否觀察到有民眾保單解約去投資ETF。林昭廷表示，保險商品不該直接跟定存、ETF做比較，觀察今年前2個月保單解約狀況已較去年底明顯下降，對國壽而言，相關影響並不顯著。（編輯：楊凱翔）1130315