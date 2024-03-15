去年獲利增3成股利引關注 國泰金：有較大配發空間

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（中央社記者蘇思云台北15日電）國泰金2023年獲利達新台幣515億元，國泰金總經理李長庚今天表示，金控去年獲利年成長36%，今年股利政策會積極向董事會建議；國泰金財務長陳晏如透露，過去10年配發率約4成多，預期今年可能有更好的配發率水準，有比較大、比較樂觀的配發空間。

國泰金今天下午舉行2023年第4季法人說明會，李長庚也親自出席。國泰金2023年全年稅後淨利515億元，年成長36%，每股稅後盈餘（EPS）為3.24元，法人關注今年股利政策。

李長庚表示，最辛苦的時間已經過去，金控去年獲利成長不少，今年股利預估上比較樂觀，會積極跟董事會建議，希望滿足投資人對現金股利的需求。

陳晏如表示，金控先前有做過資產重分類，攤銷後成本（AC）重分類影響數跟其他權益部分去年都有蠻明顯回升。去年因市場波動，把累計未分配盈餘2269億元全部提列到特別盈餘公積，這部分跟其他權益去年底回升2/3、規模達1484億元，大幅提升股利分配量能。

陳晏如表示，今年股利政策仍以現金股利為主，考量配發率、股息殖利率、財務上雙重槓桿比等指標，相對有比較大、比較樂觀的配發空間，都會積極跟董事會提報具競爭力的股利政策，後續再由董事會、股東會做決議。

陳晏如解釋，過去10年配發率約4成多，預期今年可能有更好的配發率水準，但強調還是要由董事會決議。

外界預期美國聯準會（Fed）今年下半年有可能降息，關注銀行對今年淨利差（NIM）展望，國泰世華銀資深副總經理胡醒賢表示，內部預期Fed今年可能有3次降息，去年銀行換匯交易（SWAP）收益約70億元，去年第4季銀行NIM為1.4%，今年全年希望維持NIM在1.38%左右。

胡醒賢指出，國泰世華銀去年放款年成長12%，其中房貸年成長13%、個人貸款年增14%，業務動能強勁，展望今年，放款希望維持高個位數成長，產品可均衡發展。

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外界也關注國泰人壽投資布局，國壽2023年底總投資金額達7.6兆元，國外債券占比61.8%、投資報酬率為3.8%，國內股票占比6.6%、投資報酬率為7.4%，國內債券占比8.1%、投資報酬率為4.8%。

國泰人壽執行副總經理林昭廷表示，國內股票規模金額增加，主要歸因於股價上揚，股票有買有賣，也會汰弱留強。國壽投資債券ETF規模去年底達4500億元，未來也會持續增加債券與債券ETF部位，未來因接軌考量，也會針對固定收益產品、高股息股票持續布局。（編輯：楊凱翔）1130315