展望景氣 羅智先：如同台灣民眾申購ETF現象 看不懂

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（中央社記者何秀玲台北15日電）統一集團董事長羅智先今天出席集團聯合法說會，被問及今年景氣看法，他直言，全球經濟指標沒有振奮人心，但台灣資本市場似乎與實質面脫鉤，就跟台灣民眾申購ETF引起全台旋風一樣，「真的看不懂」。

統一今天舉辦集團聯合法說會，由羅智先主持會議，他被問到今年景氣直說看不清楚，全世界經濟指標並無讓人振奮之處，反觀台灣資本市場表現，似乎跟實質經濟面脫鉤。

羅智先說，就像今年統一投信發行的統一台灣高息動能ETF（00939）募集新台幣500多億元，已經夠他吃驚，元大投信發行的元大台灣價值高息ETF（00940）開放申購後，引發全台申購旋風，如此資金規模與熱潮難以想像，「真的看不懂」。

另外，近期全台陷蘇丹紅辣椒粉風波，羅智先表示，會出現蘇丹紅，目的是為了要讓賣相好看，但是因為使用範圍太廣，而食品產業配方都不是單純一種，有很多複方，所以一定要加強管制，再來要靠廠商道德良心。

至於統一物流布局進展，羅智先說明，待北中南物流園區架設完成，對集團貨暢其流有鞏固作用，只是現在看來已經不夠用，現在大家著眼點都在園區物流，應多思考區域物流如何發揮運作。

他也說，現在似乎已達到統一創辦人高清愿願望，讓統一商品可像自來水一樣流出來，「好像真的是這樣，（消費者）按一個按鈕就有（送到家）」。（編輯：潘羿菁）1130315