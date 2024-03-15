中國掀無糖茶熱潮 羅智先：豬會飛 沒理由不跟著飛

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（中央社記者何秀玲台北15日電）統一集團董事長羅智先表示，統一中控設定5年內挑戰人民幣500億元任務，若沒有達到此等規模，很難與同業競爭；此外，無糖茶近期成為中國飲料新寵，他盼趁勢把握商機，「我們不是豬，但是若豬都可飛起來，沒理由不跟著飛」。

羅智先今天出席集團聯合法說會，他談到統一中控表示，5年內要挑戰人民幣500億元，聽起來很像口號，但營收若沒有人民幣500億元規模，無法與同業競爭，「這不是目標，而是生存線」，愈早一天達到，愈有運作空間，因同業也不斷在爭取這條線。

他說，一旦做到人民幣500億元營收規模，就會有新的目標，因整體營運成本是不斷上升的。以中國經濟情況來看，統一屬民生產業，但放在中國整體市場來看，仍是很渺小的。

至於中國茶飲市場近期吹起無糖茶熱潮，羅智先表示，雖然統一是首家推出無糖茶的食品廠，去年中國大陸無糖茶「下了傾盆大雨，但是統一身上是乾的，現在看著大雨，也希望讓自己淋濕一點，能淋到雨永不嫌晚」。

他強調，現在無糖茶仍在熱頭上，「我們不是豬，但是若豬都可飛起來，沒理由不跟著飛」。

另外，統一阿薩姆奶茶目前在中國市占率第一，不過羅智先認為，對於統一旗下眾多商品，統一阿薩姆奶茶的突出成長，猶如一個人的武林，對品牌發展並不健康，應開始創造另一個對手打自身，否則市場找不到對手「拔劍四顧心茫茫」。（編輯：潘羿菁）1130315