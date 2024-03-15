投資雅虎學電商思維 羅智先：先以觀察員身分旁邊看

（中央社記者何秀玲台北15日電）統一集團認購雅虎台灣公司債，市場解讀統一擬擴大電商版圖；統一集團董事長羅智先今天首度說明，集團去年營收新台幣5800億元，透過線上創造的營收連0.5%都不到，與雅虎結盟可讓統一「先以觀察員的身份在旁邊看」，了解電商思考邏輯。

統一集團、統一中控、統一實業及大統益今天舉辦聯合法說會，羅智先主持會議並談展望。有法人詢問，統一日前宣布投資雅虎台灣電商業務，認購Yahoo台灣發行2500萬美元可轉換公司債的想法。

他表示，當初會選奇摩，是所看的電商「大的太大，小的太小」，奇摩規模最為適合；考慮到未來世代消費型態，在數位經濟驅動下，會愈來愈來占據生活重要部分，而統一集團是實體通路起家，與消費者互動恐怕會有相當距離。

他表示，統一集團去年營收5800億元，透過線上創造的營收，連0.5%都沒有，這也是為什麼想與雅虎結合，「先以觀察員的身份在旁邊看」，了解他們的思考邏輯，因為數位的世界很多文化思維都是統一過去不太熟悉的，所以需要有更不同的文化組織和人才。

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法人也詢問，家樂福和統一超整合的可能性，他指出，家樂福約有3年時間屬於比較靜止狀態，必須趕快把這3年時間停頓狀態恢復起來，至於是否整合，後台有機會整合如倉庫，但當初2通路成立，不是想到有天可跟對方整合，應有各自有發展空間。

此外，2022年家樂福楊梅大倉發生祝融之災，去年中壢店也發生惡作劇火災，羅智先跟團隊說「家樂福真的跟火不太合」，2次都燒得難以想像。他也談到家樂福的小故事，每年家樂福都換選出一個關鍵字，去年一開始選「熔」，他看後認為應該改成「融」，「才講了2週後，中壢店就發生火災」。（編輯：潘羿菁）1130315