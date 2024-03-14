台股ETF規模4年增1兆 金管會憂成分股重複不理性投資

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（中央社記者謝方娪台北14日電）2023年底台股ETF規模相較2019年底成長整整10倍，近日台股衝2萬點，再將台股ETF熱潮推上高峰，金管會坦言憂心2件事，第1，隨ETF檔數增加，是否會出現成分股過度集中問題，其次是市場趨熱下，投資人是否確實了解商品特性才進場。

金管會統計，2019年底台股ETF規模僅新台幣1274億元，2023年底升至1兆4111億元，4年間大增1.28兆元；今年2月底台股ETF規模續攀升至1兆5278億元，規模再登新高，顯見投資人透過ETF投資台股熱潮。

金管會證期局主秘尚光琪坦言，台股ETF在這1、2年間大幅成長，數字確實驚人，但ETF背後指數成分股實際上重複性高，當ETF檔數愈來愈多，是否會有成分股集中度過高的問題，是一大風險。

其次，尚光琪提到，現在ETF市場熱度高，金管會最擔心投資人實際上並不了解商品本質及特性就出手投資，因此會傳出借信貸搶申購等相對不理性的投資行為，對於新進投資人是否確實清楚ETF特性，是必須關注的。

近年ETF儼然已成台灣人主要理財管道之一，金管會透過加強新ETF審查、強化資訊揭露、約束廣告行為、強化投資人教育等4大面向並進，其中，金管會要求基金不得以年化配息率為廣告內容，自今年7月16日起實施，金管會並規劃強化管理投信與網紅行銷合作，今年底前將完成修正自律規範。

尚光琪指出，金管會將持續要求投信業者落實內控制度，若發行ETF，必須落實資訊揭露、不得有不當廣告、落實KYC，同時應對投資人有正確宣導。她並呼籲投資人，基金投資有賺有賠，任何投資均有風險，希望投資人養成正確理財觀念，考量自身能力再進行適度理財。

近日元大台灣價值高息ETF（00940）掀起空前搶購熱潮，龐大申購進單量讓代銷通路吃不消，已有券商公告暫停受理申購作業。尚光琪表示，00940合作的銷售機構，共有18家券商及2家銀行，銷售機構會依自身能力調整業務，尊重各銷售機構處理方式。

她表示，原則上，當銀行或券商受理投資人申請、完成扣款或匯款作業，並有向投信遞送申購申請書後，視為完成申購作業。以00940為例，若銀行或券商在15日下午募集期間屆滿前已收受投資人款項並提供申購申請書給元大投信，視為完成申購。

尚光琪也指出，對於業者進行廣告或銷售，金管會均有相關規定，若違規，金管會依投信投顧法可處60萬元至300萬元不等罰鍰，若業者有未符合規定情事，金管會將依行政程序論處。（編輯：潘羿菁）1130314