鴻海無力撐盤 台股跌140點拚守19800點
2024/3/15 11:08（3/15 11:17 更新）
（中央社記者吳家豪台北15日電）台股今天面臨2萬點反壓，雖鴻海觸漲停133元卻無力撐盤，台積電盤中跌14元，壓抑大盤表現，加上AI族群無神、航運類股跌勢擴大，加權指數盤中挫逾140點，最低達19750.58點，在19800點附近震盪游走。
至10時33分，台股加權指數達到19806.77點，下跌131.15點，跌幅0.66%，成交值新台幣2524.16億元；電子類股指數跌0.61%，金融類股指數跌0.73%。
AI晶片大廠輝達（NVIDIA）14日終場下挫3.24%，晶圓代工廠台積電美國存託憑證（ADR）收跌1.77%，今天台積電開低13元，最低觸及770元，跌幅超過1.78%。
鴻海14日宣布將配發每股5.4元現金股利，創1991年上市掛牌以來新高，今天鴻海開高7元，盤中觸及漲停133元但未鎖死，漲幅維持在8%以上。
人工智慧（AI）指標股廣達開低震盪，拉回平盤243.5元附近；緯創開低走高翻紅，最高117.5元，漲逾1.73%。技嘉去年每股盈餘7.46元、年減27.5%，獲利連2年衰退，今天盤中跌逾6%、摜破300元，隨後買盤進場，跌幅收斂至1.5%左右。
貨櫃業者長榮2023年擬配息10元，相較2022年配發史上新高70元大幅縮水，今天股價跳空開低13.5元，盤中觸跌停165.5元，拖累航運類股下跌約4%。（編輯：張均懋）1130315
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