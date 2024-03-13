建商要求先付定金才能把契約書帶回審閱 公平會開罰500萬

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）不動產業者踩公平交易法紅線的案件頻傳，公平會今天展現強硬態度，不只對博元建設、巨豐公司違法案加重處罰，且強調未來若不動產業者一犯再犯，將加重罰鍰金額，以達嚇阻效果。

公平會今天委員會議決議通過，博元建設股份有限公司及巨豐旅館管理顧問股份有限公司於銷售「雍悦一方」預售屋時，要求購屋人須先給付定金，才提供預售屋買賣契約書攜回審閱，已經構成影響交易秩序的顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定，分別處博元建設新台幣500萬元罰鍰、巨豐公司100萬元罰鍰。

公平會副主委陳志民直言，以要求先付定金才可攜回契約書審閱，這類的違法態樣，公平會罰博元建設500萬元，確實是過去少見的裁罰力道；因為建商獲利豐厚，銷售過程中，不實廣告及顯失公平行為卻屢見不鮮，公平會認為確實有精進之處，因此今天委員會議，委員一致認同可加重處罰。

陳志民補充，不論博元建設還是巨豐公司，過去都有違反公平交易法的前科，而且兩家公司都是經驗豐富的建商及代銷商，對不動產相關法令規範有相當認知，應該很清楚消費者不須支付定金，就可攜回契約書審閱。

然而，這2家公司於112年4月至113年1月間銷售「雍悦一方」建案時，針對購屋人詢問是否能攜回預售屋買賣契約書審閱，銷售人員卻表示，除非付定金才可攜回。陳志民指出，以博元建設、巨豐公司的專業能力，執行此事並無難度，他們卻還是如此做，公平會因而決定加重處罰。

「不希望業者一犯再犯」，陳志民強調，未來公平會執法時，會留意不動產業者有無再犯，並考量遵法難度，如果執行成本很低且容易，卻還是違反公平交易法，公平會將朝加重裁罰的方向討論，以達嚇阻效果。（編輯：林淑媛）1130313