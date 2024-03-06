新北預售屋共有部分面積標示錯誤 公平會：隱匿資訊開罰220萬

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）新北市預售案「宏普中央公園」銷售過程中，建商及代銷對共有部分面積標示錯誤，且發現後未立刻改正，公平會認為，業者隱匿重要資訊，已經違反公平交易法，開罰3家業者共新台幣220萬元。

新北建設股份有限公司、宏普建設股份有限公司與海心國際股份有限公司在新北市預售案「宏普中央公園」銷售期間，各戶持分總表的共有部分面積標示錯誤，導致提供給買方審閱的內容不完整且有誤，業者發現後，仍持續以錯誤資訊從事交易。

公平會認為，3家公司已經構成影響交易秩序的欺罔及顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定，今天委員會議決議，分別處新北建設120萬元罰鍰、宏普建設60萬元罰鍰及海心國際40萬元罰鍰。

公平會說明，此案銷售過程，雖有提供各戶持分總表給購屋人審閱，但內容將原本應為「停車使用空間」中預留2255.94平方公尺的資訊，小數點位置錯置為「225.59平方公尺」，換算坪數後，將使車道及其他必要空間面積約減少600多坪。

公平會並表示，業者發現錯誤後，還持續以錯誤資訊從事交易，後續恐造成地政機關依此錯誤資訊登載停車使用空間面積，使得已購車位的購屋人於建物所有權狀共有部分面積有短少登記的權益受損狀況，這也會對其他同業形成不公平競爭，影響交易秩序。

公平會表示，預售屋交易金額大，履約事項繁雜，且尚未建造完成，購屋人事先能夠取得的資訊相當有限，因此預售屋交易資訊揭露更顯重要；不動產業者應以「締約前資訊揭露」、「不為限制購屋人契約審閱之行為」、「銷售行為有憑有據」、「不誇大」等原則銷售，使資訊正確透明，遵循法律同時，也能保障消費者權益。（編輯：林淑媛）1130306