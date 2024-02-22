1月住展風向球續亮綠燈 專家：上半年房市樂觀可期

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（中央社記者賴言曦台北22日電）代表北台灣新建案市況的住展風向球，今年1月分數44.2分，較去年12月43.7分成長，對應燈號仍為象徵復甦安全的綠燈。專家分析，全台房市有感回溫，有利329檔期發揮，上半年房市發展可樂觀看待。

住展雜誌表示，今年1月風向球構成項目呈現3升、1平、2降，其中來客組數、成交組數、待售建案個數的分數走升，預售屋推案量、新成屋戶數則下滑，議價率分數持平。

新成屋戶數方面，今年1月不及200戶，相比去年12月的500多戶弱化；住展雜誌發言人陳炳辰指出，今年1月尚無成屋交屋潮，且面對新版囤房稅，建商對於先建後售採保留態度，使量體無法進一步放大。

平均來客、成交組數與待售建案個數等指標則表現熱絡，1月追蹤的指標建案平均來客組數每週約23.2組，較去年12月增近3組，月增14.3%；追蹤指標建案平均成交組數每週約3.2組，較去年12月的3組月增6.7%。

待售建案個數則從去年12月的1163個，減少78個，落至1085個，減幅6.7%；議價率則維持平盤，議價空間落在約1成。

展望後市，陳炳辰分析，目前全台房市已有感加溫，在中央銀行持續升息機率不高的情況下，有利於房市329檔期發揮，且3月、4月為房市旺季，加上520新任總統就職的投資市場慶祝行情，上半年或許可樂觀看待整體房市發展。（編輯：楊蘭軒、趙蔚蘭）1130222