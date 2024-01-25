北台灣10大建商2023推案逾3千億年減7% 寶佳6連冠

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（中央社記者賴言曦台北25日電）住展雜誌統計北台灣2023年不含商辦、廠辦建案的住宅產品推案10大建商，其中寶佳推案量新台幣816.5億元，6連冠。住展指出，因去年房市利空罩頂，使10大建商推案量年減7.7%，總計約3209.5億元。

住展雜誌今天公布統計，2023年北台灣住宅產品前10大建商及案量，依序為寶佳816.5億元、茂德594億元、愛山林421億元、三圓400億元、新潤193億元、璞真180億元、中悅175億元、富宇173億元、馥華132億元及森聯125億元。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，受到總統大選、中央銀行升息、打炒房政策等不確定因素影響，去年房市偏空，建商保守推案，連住宅產品推案量居冠的寶佳，去年推案量也跌破千億元大關，顯示建商普遍觀望。

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展望今年，陳炳辰接受中央社記者電訪時分析，隨著總統大選結束，市場對升息等干擾因素也逐漸有適應力，加上政府去年推出新青安房貸，預估將持續帶動剛性自用買盤進場，另先前建商延後推案，今年則面臨不得不推的壓力，預料農曆春節後可望有新建案大舉進場。

陳炳辰指出，寶佳今年預定將在桃園市的熱門重劃區持續推案，預料可望蟬聯推案量冠軍的寶座，另外包含潤隆、富宇、潤泰、國泰、茂德等建商陸續規劃推出新案，今年房市走勢最快可望將在329檔期明朗化。（編輯：楊蘭軒、楊凱翔）1130125