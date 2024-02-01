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北台灣10大代銷2023接案年減13.9% 海悅15連霸

2024/2/1 12:51
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（中央社記者賴言曦台北1日電）住展雜誌統計2023年北台灣10大代銷在住宅產品接案狀況，接案量依序為海悅、新聯陽、甲山林、信義、甲桂林、新高創、新理想、慕樺、漢華、圓石灘；前10大代銷總接案量新台幣5126.6億元，年減13.9%。

住展雜誌統計，2023年代銷冠軍海悅，住宅案總接案量1092.5億元，雖較2022年下滑16.2%，仍連續15年奪冠。位居第2的新聯陽，住宅案總接案量1030億元，季軍的甲山林為993億元。

第4名為信義代銷，住宅案總接案量461億元，第5名是接案量379億元的甲桂林，2業者成績都比2022年成長。

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第6名的新高創，2023年住宅接案量273.5億元；第7名新理想則是258.3億元；第8至9名為慕樺與漢華，分別為243億元、207億元；第10名是圓石灘，2023年接案量189.3億元。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，2023年房市遭遇利空，代銷業者接案量同步修正，2023年量價脫鉤，建商對價格有堅持，同時期望顧及買氣，因此更慎選合作對象，代銷業者須有一定資歷與對策，才能獲得青睞，朝強者恆強趨勢發展；另代銷業者也逐漸建立自建自售模式，有實力者再強化自身量能，作為未來拉抬聲量的力道。（編輯：楊蘭軒、潘羿菁）1130201

#海悅
#陳炳辰
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