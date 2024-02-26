要求驗收牆面油漆距1公尺 13建案預售屋契約挨罰

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（中央社記者張雄風台北26日電）消保處今天公布去年預售屋定型化契約查核結果，不合格率為2.9%，散見於13個建案中，其中有要求驗收看牆面油漆必須距離1公尺以上等條款違規；13個建案依規定共裁處新台幣120萬元。

行政院消費者保護處今天舉辦「預售屋契約查核，消費者購屋安心」記者會。針對全國50個預售屋建案契約進行查核，每個建案均查核「房地標示及停車位規格」、「契約總價」及「驗收」等15項目。

消保處副處長陳星宏表示，定型化契約就是要求消費資訊公開透明，如總價在締約時就要記錄於契約中；而契約要求的是平等，不能讓消費者有不公平待遇，或是將風險移轉給消費者承擔，如有業者驗收看牆面油漆必須距離1公尺以上，顯然不合理。

陳星宏提醒消費者，購買預售屋可先至實價登錄網站確認建案契約備查狀況；如果遇到契約內容不合規定建案，應拒絕簽約，並可向主管機關檢舉。

根據報告，共查核750項次，計有22項次不符合規定，契約內容整體不合格率為2.9%，不合格內容則散見於13個建案中。

主要違規態樣包含4項，首先是違反房地標示及停車位規格，如未記載停車位性質、型式、高度，或未說明停車位高度與車道入口限高等；第2項是契約總價違規，包含未分別填列交易價款，甚至填列內容錯誤，「發現契約總價與各項款（土地、車位價款等）總和不同」的情況。

第3項則是違反審閱期間的相關規定，如審閱期不足5天、記載內容不合理等，「或是未簽約就要求繳交簽約金等情事」；最後則是違反驗收相關規定，主要是交屋保留款不足房地總價5%，或是「7天內未配合驗收就視同驗收完成且無瑕疵」等條款。

消保處指出，本次查核結果依各地方平均地權條例相關規定，總共裁處120萬元。

消保處提到，統整近3年查核結果，同樣查核750項次，契約內容整體不合格率由110年的11.2%，逐年下降至去年2.9%；不合格分布建案數由110年23個建案，下降至去年13個，顯示查核有一定成效。（編輯：陳政偉）1130226