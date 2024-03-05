六都加新竹329檔期新建案 總銷7810億創歷史次高

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（中央社記者賴言曦台北5日電）數字科技旗下591新建案統計，今年329檔期六大都會區加新竹縣市，總銷金額為新台幣7810.4億元，創歷史次高，但年減7.3%，新進場個數380件，年增32.4%。

591新建案分析，今年整體推案水位雖略有下滑，但扣除商辦案量後，住宅案總銷仍超過7000億元，且全台個案數成長，顯示建商信心回穩。

進一步觀察各縣市表現，台北市今年少了商辦指標案，住宅供給水位也略微下滑，新進場數47個，年增23.68%，但總銷金額1426億元，年減57.8%，且市場轉為區域表現，例如這次有大型都更危老案公開的中正區、有北投士林科技園區加持的北投區等。

新北市整體量能仍成長，新進場個數58個，年增26.09%，總銷金額1387億元、年增17.9%，區內較熱門的三重區仍有建商積極推案，二重疏洪道重劃區也有指標案開案。

桃園市新進場數97個，年增70.18%，總銷1563億元、年增126.6%，雖然青埔特區等高價區因房價過熱、局部賣壓浮現導致推案弱化，但在A7、中路、經國及小檜溪等重劃區買氣回溫，雙北、新竹等地買盤外溢等因素支撐下，桃園仍成為這波329檔期推案力道最旺的地區。

新竹縣市今年新進場數50個，年增47.06%，總銷636.6億元，年增35.9%，區域呈現「蛋黃冷、蛋白熱」，主要是高價區房價過高，影響買盤進場意願，建商保守推案，蛋白區則因價格相對親民，這次有多項新案進場。台中這次新進場個數65個，年增12.07%，總銷1481.7億元，年增34.7%，指標案聚焦在北屯、西屯及南屯等精華區。

台南市這次新進場個數21個，與去年同期持平，總銷574.7億元，年減29.7%，主要是去年329檔期爆發，墊高基期，建商這次布局較保守，且在缺乏指標案撐場下，量能較去年大減。

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高雄市今年新進場個數42個，年增27.27%，總銷741.4億元，年減6.3%，當地房市仍呈現穩健發展。

綜觀今年房市走向，591新建案總編輯李忠哲表示，目前房市多空交錯，市場反覆已成常態，如財政部日前調降豪宅稅門檻，今年後續還有囤房稅2.0、虛坪制等議題，下半年風向難測，建議有買房計畫的民眾，須避免過度執著個案，並做好功課應對。（編輯：郭無患、楊凱翔）1130305