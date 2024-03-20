鴻海盤中股價再創近14年高點 成交量能居台股首位

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台股今天盤中震盪，不過鴻海受惠AI伺服器題材，盤中股價拉升至142元，上漲4.4%，再創2010年5月中旬以來波段高點，成交量放大至逾15萬張。

根據統計，鴻海盤中11時55分累計成交值逾新台幣217億元，超越台積電179億元，躍居台股成交金額首位；鴻海盤中成交張數逾15萬張，也超越神達，躍居個股第1。

若以鴻海發行股數約138.63億股粗估，鴻海今天盤中最高點總市值逼近1.97兆元，穩居台股個股第2。

從三大法人布局來看，根據統計，3月起至19日，三大法人累計買超鴻海達41.22萬張，外資累計買超鴻海達24.73萬張；投信3月不間斷持續買超鴻海，累計近9.36萬張。

本土投顧法人分析，鴻海在人工智慧（AI）伺服器布局，涵蓋整個供應鏈包括繪圖處理器（GPU）模組、基板、主板、系統、機櫃、數據中心等，在高速交換機具備關鍵技術、液冷散熱技術布局已久，也可提供高效能運算伺服器、儲存設備、交換器、電源供應解決方案、先進散熱技術等產品，有助毛利率表現。

鴻海今年看好AI伺服器業績強勁成長，預估在GPU模組業績超過三位數百分比成長，AI伺服器營收預計成長逾40%，AI伺服器產品占整體伺服器營收比重將超過4成。

鴻海也預估今年雲端服務供應商（CSP）客戶的AI伺服器業績，將年增逾5成，一線品牌客戶AI伺服器業績年成長將超過3成。（編輯：張良知）1130320