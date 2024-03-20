更多編輯台推薦新聞：
高國慶新人年總冠軍戰轟滿貫砲 綠色坦克長征20年宣告引退
運動

高國慶新人年總冠軍戰轟滿貫砲 綠色坦克長征20年宣告引退

日本央行結束負利率代表什麼意義？日圓會升值嗎？影響一次看
國際

日本央行結束負利率代表什麼意義？日圓會升值嗎？影響一次看

日月潭無降雨為何蓄水率逆勢增加？與水力發電有關
生活

日月潭無降雨為何蓄水率逆勢增加？與水力發電有關

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能
產經

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

台股開高震盪挑戰2萬點 AI概念股漲跌互見

2024/3/20 11:45（3/20 12:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股示意圖。（中央社檔案照片）
台股示意圖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北20日電）受惠美股主要指數收高，輝達股價收盤反彈，台股今天開高震盪，早盤上漲逾百點，盤中指數最高19994.42點，隨後賣壓出籠，最低來到19834.61點，AI概念股漲跌互見。

輝達19日收盤反彈上漲約1.1%，AI概念股早盤開高，截至10時33分，台股加權指數上漲10.65點，至19867.85點，成交值新台幣2667.37億元。

觀察盤面個股走勢，權值王台積電開盤上漲2元，以764元開出，盤中最低至761元，跌幅0.1%；鴻海、大立光上漲逾3%，日月光投控下跌0.94%。

AI概念包括緯創、技嘉、廣達等盤中表現相對弱勢，跌幅0.41至2.72%；散熱族群奇鋐跌0.18%、雙鴻漲3.36%。

分析師王兆立表示，今天AI股表現相對分歧，盤中鴻海等上漲，廣達和緯創回檔整理，台積電為平盤，以目前來看，指數高檔整理，短期可觀察大盤指數是否站上2萬點。（編輯：張均懋）1130320

#王兆立
#鴻海
#台股
#廣達
延伸閱讀
鴻海盤中股價再創近14年高點 成交量能居台股首位00939掛牌首日股價開高 40檔成分股聯發科長榮鈊象入列00940幫抬轎？00919與00929成功填息看好美國利率降息 國內長天期美債ETF規模破5000億台股逼近2萬點 短均進入糾結量能成關鍵
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
國際股市震盪偏升 調查：台股樂觀指數創13年新高
172.30.142.41