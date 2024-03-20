台股開高震盪挑戰2萬點 AI概念股漲跌互見

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（中央社記者何秀玲台北20日電）受惠美股主要指數收高，輝達股價收盤反彈，台股今天開高震盪，早盤上漲逾百點，盤中指數最高19994.42點，隨後賣壓出籠，最低來到19834.61點，AI概念股漲跌互見。

輝達19日收盤反彈上漲約1.1%，AI概念股早盤開高，截至10時33分，台股加權指數上漲10.65點，至19867.85點，成交值新台幣2667.37億元。

觀察盤面個股走勢，權值王台積電開盤上漲2元，以764元開出，盤中最低至761元，跌幅0.1%；鴻海、大立光上漲逾3%，日月光投控下跌0.94%。

AI概念包括緯創、技嘉、廣達等盤中表現相對弱勢，跌幅0.41至2.72%；散熱族群奇鋐跌0.18%、雙鴻漲3.36%。

分析師王兆立表示，今天AI股表現相對分歧，盤中鴻海等上漲，廣達和緯創回檔整理，台積電為平盤，以目前來看，指數高檔整理，短期可觀察大盤指數是否站上2萬點。（編輯：張均懋）1130320