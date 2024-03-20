看好美國利率降息 國內長天期美債ETF規模破5000億

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（中央社記者曾仁凱台北20日電）看準美國聯準會（Fed）今年準備降息，不少投資人超前部署卡位利率反轉行情，根據CMoney統計，長天期美債ETF今年來市場規模增加逾千億元，總規模正式突破新台幣5000億元大關。

在受益人數方面，長天期美債ETF投資人今年來也大增13萬人，達到65萬人。

日本銀行19日宣布，將無擔保隔夜拆款利率從-0.1%調升至0%至0.1%區間，結束實施8年的負利率政策，這也是日銀17年來首次升息。

美國聯準會今晚將舉行為期兩天的利率決策會議，由於美國最近公布的通膨數據高於預期，高盛本週將2024年聯準會降息次數預估值從原本的4次下調為3次，預計6月開始降息；另外有不少投資專家甚至預估聯準會今年只會降息2次。

雖然聯準會降息腳步比預期慢，但許多投資人看準接下來利率反轉是遲早的事，大舉搶進債券ETF。根據統計，包括元大美債20年、國泰20年美債和中信美國公債20年等3檔熱門長天期美債ETF，合計規模超過3000億元，受益人數超過50萬人。

中信美國公債20年ETF經理人張瓈尹分析，聯邦公開市場委員會（FOMC）本週將登場，市場普遍預期利率將按兵不動，但降息方向不變。芝加哥商品交易所（CME）FedWatch截至3月18日的數據顯示，預期6月降息1碼的機率約50.7%，7月降息1碼的機率也有48.3%，市場對降息的預期接近Fed點陣圖預估值。（編輯：張良知）1130320