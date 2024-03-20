台股逼近2萬點 短均進入糾結量能成關鍵

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（中央社記者何秀玲台北20日電）市場聚焦近期美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，法人認為，台股逼近2萬點，短期5、10日均線將進入糾結，短線上攻與否將成關鍵，若能上攻，挑戰大盤指數高點過程，量能延續或成關鍵。

美股方面，華爾街股市主要指數19日收漲，標準普爾指數刷新一週前的紀錄，再創新高，但是費城半導體指數大跌0.94%。

道瓊工業指數上漲320.33點或0.83%，收39110.76點，標準普爾指數上揚29.09點或0.56%，收5178.51點；以科技股為主的那斯達克指數揚升63.34點或0.39%，收16166.79點，費城半導體指數跌44.798點或0.94%，收4712.805點。

台股昨天走勢震盪，高點至19921.25點，尾盤賣壓湧現，指數終場下跌22.65點，收在19857.2點，跌幅0.11%，成交值新台幣4634.55億元。

近期高股息ETF成為市場焦點，元大台灣價值高息（00940）ETF掀起空前搶購熱潮，狂募超過新台幣1700億元，18日成立後，19日投信大買台股279.76億元，連2天創歷史紀錄。

群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）主要持股與元大台灣價值高息（00940）高度重疊，19日雙雙成功填息。

美國聯邦準備理事會（Fed）本週將召開利率決策會議，市場普遍預估聯準會利率政策將按兵不動。法人指出，關鍵在於聯準會看法是否出現變動。

台股方面，法人指出，電子短線以半導體設備表現最整齊，新募集高股息ETF的重要成份股也有表現，AI概念股結構持續調整；非電子聚焦運價走揚題材的散裝航運，以及滾量上攻的重電股。（編輯：張均懋）1130320