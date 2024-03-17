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台股高點震盪 法人：18日輝達GTC牽動AI股敏感神經

2024/3/17 14:26
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（中央社記者吳家豪台北17日電）台股15日收在19682.5點，下跌255.42點，週線翻黑跌102.82點。法人表示，台股漲多面臨獲利調節賣壓，高檔震盪與籌碼換手可能持續到本週，可觀察3月18日在美國舉辦的輝達GTC技術大會如何影響人工智慧（AI）類股走勢。

台股15日開低走低，權值股台積電回檔，最後一盤逢富時指數調整，爆出逾千億元大量，並壓低大盤87.32點，終場加權指數下跌255.42點，收在19682.5點，結束連3天上漲。

美股道瓊工業指數15日終場下跌190.89點，或0.49%，收在38714.77點；標準普爾500指數下跌33.39點，或0.65%，收在5117.09點；以科技股為主的那斯達克指數下跌155.35點，或0.96%，收在15973.18點；費城半導體指數下跌25.939點，或0.54%，收在4757.707點。

新光投信董事長劉坤錫接受中央社記者採訪指出，台股加權指數從2022年10月底約12600點起漲，到現在2萬點附近，累積一定漲幅，難免面臨獲利調節賣壓。目前成交量保持在新台幣4000億元至5000億元，高檔震盪及籌碼換手可能持續到本週。

觀察本週重要事件，劉坤錫表示，AI晶片大廠輝達（NVIDIA）將於3月18日在美國舉辦GTC（GPU Technology Conference）年度繪圖處理器技術大會，將影響輝達股價表現，也會牽動以台積電為首的台股AI族群敏感神經。

劉坤錫說，另一個影響台股的事件，是美國聯邦公開市場委員會（FOMC）預計3月20日公布會議結果，可能左右市場對未來利率走勢的判斷，以及如何解讀美國聯邦準備理事會（Fed）對目前美國經濟的看法。

華南投顧董事長儲祥生指出，台股過去由AI扮演攻堅要角，指數衝上2萬點後賣壓較重，有點「高處不勝寒」，短期可能在19600點附近盤整。本週FOMC將公布最新利率決策會議結果，市場焦點有望回到美國降息時間點及幅度。

第一金投顧董事長陳奕光日前分析，這波「台股繁花」，主要是熱錢和AI等2大動力引擎，驅動瘋牛行情。從資金面來看，接下來美國聯準會準備降息，資金將趨於寬鬆，看好台股長多格局不變。（編輯：林淑媛）1130317

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