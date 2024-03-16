台積電3/18除息 法人：美AI股表現牽動後市

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（中央社記者張建中新竹16日電）台積電2023年第3季現金股利將於3月18日除息，是台股下週重頭戲。法人預期，台積電有機會持續完成填息，輝達（NVIDIA）和超微（AMD）等美國AI概念股股價表現將牽動台積電後續走向。

台積電2023年第3季每股現金股利新台幣3.49978969元，總金額907.62億元，除息交易日為2024年3月18日，股利將於4月11日發放。

台積電自2019年起改採每季配息，18次除息皆順利完成填息；其中，13次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。

長期觀察半導體產業的聚芯資本管理合夥人陳慧明表示，台積電2023年第3季現金股利較第2季的每股3元高，不過僅約台積電15日收盤價753元的0.46%，預期不排除有機會持續完成填息。

陳慧明說，投資人應更關注台積電股價是否上漲帶來資本利得。他指出，美國聯邦準備理事會（FED）今年可能降息，高成長的人工智慧（AI）族群獲得市場資金青睞，推升輝達（NVIDIA）和超微（AMD）等股價屢創新高。

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他表示，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）傳出尋求募集7兆美元資金，計劃未來幾年打造數十座晶片製造廠，並由台積電營運這些工廠，使得台積電AI題材發酵，市場資金轉趨積極追捧台積電美國存託憑證（ADR），連帶帶動台積電頻創新天價，最高達796元。

新光投信董事長劉坤錫說，美股走勢強勁，輝達及台積電ADR上揚，是推升台積電股價創高的主要動力，預期美股以及輝達等AI族群未來表現，將持續牽動台積電股價走向，尤其輝達GTC大會下週登場，是市場關注焦點。（編輯：郭無患）1130316