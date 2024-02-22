台股再創新高 法人：高檔震盪坐望「萬九」

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（中央社記者江明晏台北22日電）台股今天收18852.78點創新高，外資買超逾164億元，加碼陽明、長榮、台積電等個股，賣超英業達、緯創、聯電；法人指出，台股將保持高檔震盪，突破「萬九」大關只是時間早晚問題。

台股今天開高震盪，早盤漲逾200點，至18881.77點，終場上漲176.47點，收在18852.78點，刷新盤中與收盤新高價，成交值新台幣3978.66億元。

三大法人今天合計買超240.26億元。其中，自營商買超78.68億元，投信賣超3.01億元，外資及陸資買超164.59億元。

值得注意的是，外資由賣轉買，投信則是連續11個交易日賣超，自營商連續兩個交易日買超。

根據公開資料統計，外資買超最多為復華台灣科技優息，買超逾3.3萬張，其次買超陽明、長榮，分別逾2.5萬張、1.9萬張，接序為國泰智能電動車、中信金、台積電、廣達、聯發科、京元電、元大台灣50。其中買超逾台積電7700張。

英業達、緯創、聯電爲外資賣超前3名，賣超張數為1.9萬張、1.6萬張、1.2萬張，第4至第10名為元大滬深300正2、玉山金、富邦恒生國企正2、中信中國50正2、長榮航、大同、國泰永續高股息，賣超張數在1.2萬張至8500張左右。

觀察投信賣超名單，前5大為群創、健鼎、金像電、南亞科、廣達。

新光投信董事長劉坤錫對中央社記者指出，台股受惠輝達等財報激勵，相關概念股表態，帶動指數續創新高，預料台股會保持高檔震盪格局，由於與AI相關的國際大廠指標訊息，對台股牽動力道很強，有正面訊息時，仍然會繼續走高，看好台股突破「萬九」大關只是時間早晚的問題。

展望後續，他表示，聯準會對降息的態度仍不夠明確，時機未成熟，但市場對此仍有期待，會持續抱持樂觀態度，目前沒有看到台股有大幅度拉回的利空因素，預料會呈現強勢整理格局，並由不同類股領漲輪動。

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法人指出，受惠輝達優異的財報，台股今天開高震盪，資金聚焦散熱模組、半導體設備、網通、貨櫃航運等族群。從技術面來看，加權指數盤中再創歷史新高，短線觀察能否沿5日均線向上，維持多方格局，但目前指數與月線正乖離率有過大疑慮，因此震盪可能性仍然存在。

展望後續，法人指出，下週全球行動通訊大會（MWC）將登場，可望再為AI題材點火，但開紅盤後的大漲，使得指數與月線正乖離過大，技術性修正或整理的可能性增加。因此，雖然產業趨勢偏多，但是仍不宜過度積極追高。（編輯：黃國倫）1130222