台股漲124點創波段高 法人：關注財報和美利率政策

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（中央社記者張建中台北29日電）台股今天上漲124.6點，收在18119.63點，創波段新高，成交值新台幣2257.45億元。法人表示，企業財報、展望及美國利率政策是近期市場關注的焦點。

新光投信董事長劉坤錫表示，兔年封關進入倒數計時階段，市場中實戶結帳，影響台股成交值萎縮，今天降至2257.45億元，創今年來新低。

劉坤錫說，台股近期維持碎步前進走勢，只要國際股市未見大幅回檔，台股可望持續震盪盤堅；美國聯邦準備理事會（Fed）本週將召開利率決策會議，將是市場關注焦點。

重量級企業超微（AMD）及蘋果（Apple）將陸續公布財報，旺宏、聯電、聯發科及友達等也將於本週舉行法說會，企業財報及展望備受矚目。

外資及陸資今天買超127.41億元、自營商買超26.32億元、投信買超14.98億元，三大法人同步買超，合計買超168.71億元。

長榮航達成勞資協議，今年春節機師確定不罷工，外資買超3萬3139張，居買超第1，股價收在31.9元，上漲4.93%。

外資其餘買超前10名有元大台灣50、宏碁、欣興、元大高股息、仁寶、台積電、復華台灣科技優息、新光金及元大滬深300正2。

其中，外資連續8個交易日買超台積電合計逾21萬張，股價攀高至648元，創波段新高，上漲4元，市值達16.8兆元。

外資賣超前10名有聯電、群創、華航、旺宏、緯創、英業達、國泰20年美債正2、華邦電、立積及友達。（編輯：張均懋）1130129