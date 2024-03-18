ETF買盤發功 投信狂買132億元創新高

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（中央社記者曾仁凱台北18日電）根據證交所統計，三大法人今天買超台股新台幣49.63億元，較上週五由賣轉買。土洋法人不同調，外資賣超86.34億元；投信大舉買超132.05億元，創下歷史新高，包括聯電、大聯大等近期熱門ETF主要成分股，位居投信買超前列。

台股今天開高走高，終場上漲197.35點，收在19879.85點，站回所有短期均線之上。

不過土洋法人不同調，外資及陸資（不含外資自營商）今天賣超86.43億元，投信買超132.05億元，自營商買超3.93億元。另外今天台股加計盤後交易成交值為新台幣4210.73億元，也較上週五的5568.51億元量縮。

觀察外資動向，今天買超第1名為欣興，買超1萬1412張，接著是中興電的8818張，和中環的8715張。

值得注意的是，外資今天大賣聯電1萬6793張，賣超手筆僅次於長榮航的1萬7056張。相較之下，今天投信買超第1名就是聯電，買超9130張，形成土洋對作。另外投信今天買超榜第2名則是大聯大的8550張。

金管會主管今天證實，近期熱門的ETF元大台灣價值高息（00940）募集金額約1700億元，加上統一台灣高息動能（00939），2檔新基金合力吸金超過2000億元，龐大資金將於近期陸續進場買進連結標的。

今天分列投信買超榜前2名的聯電和大聯大，分別是00940和00939的前3大成分股。00939前10大成分股中，包括聯詠、日月光投控、群光等，也位居投信買超前20名內，法人解讀，這顯示新ETF的買盤威力開始發功。

第一金投顧董事長陳奕光分析，台股進入邪惡第5波，建議投資人對指數不預設高點，這波「台股繁花」主要由熱錢和AI等2大動能驅動，目前看起來，聯準會（Fed）準備降息，資金將趨於寬鬆；而AI話題也持續熱炒，從籌碼面和題材來看，台股多頭格局不變。

不過陳奕光也提醒，就像電視劇繁花裡的金句「紐約的帝國大廈，從底下跑到屋頂要1個鐘頭，從屋頂跳下來只需要8.8秒。」最近國內民眾在指數2萬點的位置瘋搶ETF，反映台股過熱跡象，股市乖離過大終究得均值回歸，預期接下來台股整理之後再上機率高。（編輯：楊蘭軒）1130318