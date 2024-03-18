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台股上漲197點 站上19800點突破短期均線反壓

2024/3/18 14:09（3/18 14:35 更新）
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台股18日在台積電開盤再度上演「秒填息」，指數開高震盪走高，終場上漲197.35點，收在19879.85點。中央社記者鄭清元攝　113年3月18日
台股18日在台積電開盤再度上演「秒填息」，指數開高震盪走高，終場上漲197.35點，收在19879.85點。中央社記者鄭清元攝　113年3月18日
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（中央社記者曾仁凱台北18日電）台股今天在台積電填息走揚及散熱族群反彈下開高走高，終場上漲197.35點，收在19879.85點，一舉突破5日均線19868點及10日均線19743點反壓，成交值新台幣4201.25億元。

台積電上週五出現明顯棄息賣壓，今天開盤即完成填息並向上走揚，終場上漲14元或1.87%，收在764元，站上10日均線762元。

權值股聯發科、鴻海競逐台股市值二哥寶座，今天股價也雙雙點火，聯發科終場上漲35元或3.08%，收在1170元；鴻海上漲4元或3.03%，收在136元。

台股今天盤面表現強勢的重電族群，士電亮燈漲停收在225.5元，續創近30多年來的股價新高，激勵華城、中興電、亞力同步上漲超過4%。

散熱族群受惠新伺服器對於散熱需求，尤其輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳透露下世代AI伺服器走向液冷散熱，今天雙鴻大漲54元或8.06%，收在724元；奇鋐股價上漲4.01%。

觀察今天集中市場類股指數表現，電子類股指數上漲1.47%，占成交比重約66%，為台股交投重心；而電機類股表現最為強勁，指數大漲3.39%；至於上週強勢的金融類股，今天收黑下跌0.56%。（編輯：張良知）1130318

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