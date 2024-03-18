台積電再度上演秒填息 率台股早盤攻高
2024/3/18 09:46（3/18 09:57 更新）
（中央社記者曾仁凱台北18日電）台積電今天除息，牽動台股指數走勢，台積電每股配發現金股息3.5元，影響加權指數約30點，不過台積電再度上演秒填息，率台股早盤攻高百點。
台積電配發股息3.5元，除息後參考價為750元，今天股價以上漲4元開出，瞬間完成填息，且後股價攻高，截至上午9時10分，台積電股價最高上漲9元或1.2%，攻上759元，一度推升台股漲百點。
台積電是台股權值王，股價每漲跌1元，牽動台股指數約8點，上週五台積電棄權賣壓出籠，最後一盤爆出3萬張大量，股價急殺重跌31元或近4%，造成加權指數當天重跌255.42點，收在19682.5點，週線翻黑終止連8紅。
台積電自2019年起改採每季配息，過去18次除息皆順利完成填息；其中，13次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。（編輯：張均懋）1130318
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