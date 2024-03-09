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彭博：台積電將獲美逾50億美元 支援晶片生產計畫

2024/3/9 03:08
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）彭博引述知情人士報導，台積電將獲得逾50億美元（約新台幣1571.5億美元）美國聯邦資金以支援亞利桑那州晶片生產計畫，這將標誌著總統拜登致力振興美國半導體製造業的重要里程碑。

因事屬機密而不願具名的知情人士指出，這項撥款尚未定案。目前也不清楚台積電是否會利用2022年通過的「晶片法」（Chips and Science Act）的貸款和擔保。

台積電和其他晶片大廠正與美國商務部就先進工廠約280億美元補助進行談判。

知情人士表示，台積電、英特爾公司（Intel Corp.）、美光科技公司（Micron Technology Inc.）和三星電子公司（Samsung Electronics Co.）預計將獲得數十億美元補助，至於各家所獲資金總額仍未確定。

台積電聲明指出，它「在與美國政府就獎勵金進行具成效的討論中，一直取得穩步進展」。美國商務部和白宮則未置評。

根據其他不願具名的知情人士，三星電子在斥資170億美元於德州建新廠的計畫上追加投資，希望提高自己的獎勵。三星電子對此不願評論。

美國「晶片法」總計提撥390億美元直接補助款，加上價值750億美元融資選項，以說服晶片製造商在亞洲已從事數十年製造後，也在美國本土進行生產。

官員打算本月底前為這些晶片大廠發布公告，且到目前為止已對生產老一代半導體的公司頒布3項獎勵。（譯者：徐睿承）1130309

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