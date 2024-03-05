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AMD降規版AI晶片仍太強 傳美國阻撓銷往中國

2024/3/5 13:34
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（中央社舊金山4日綜合外電報導）路透社引述彭博所做的報導指，美國晶片製造商AMD在銷售專為中國市場量身打造的AI晶片上，遇到來自美國政府的阻礙，這是美方打擊向中國出口先進技術的一環。

超微公司（Advanced Micro Devices, AMD）試圖獲得美國商業部（U.S. Commerce Department）的批准，向中國銷售人工智慧（AI）處理器。報導引述知情人士說法稱，該晶片的性能低於AMD銷往中國以外地區的晶片，這樣的設計是為了滿足美國政府的出口限制。

報導指，美國官員表示，AMD處理器的效能仍過於強大，AMD必須獲得商業部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）的許可才能銷往中國。

美國近來祭出一連串措施，阻止中國取得尖端技術來強化軍事能力，包括去年10月時，華府計劃禁止輝達（Nvidia）等公司所設計、較為先進的AI晶片出口到中國。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1130305

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