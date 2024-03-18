台股週K留長上影線 法人估延續震盪整理格局

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（中央社記者曾仁凱台北18日電）台股上週三盤中指數衝上20112.81點新高後回檔，法人分析，台股週K留下長上影線，顯示高檔賣壓之下，震盪幅度擴大，預期本週台股將延續震盪整理格局。

台積電今天除息，每股配發現金股息3.5元，台股加權指數今天開盤將先蒸發約30點，台積電能否快速填息，也牽動指數走勢。

美國聯準會（Fed）即將於3月21日舉行利率會議，上週五美股收黑，道瓊工業指數終場下跌190.89點，或0.49%，收在38714.77點，標準普爾500指數下跌33.39點或0.65%，收在5117.09點，以科技股為主的那斯達克指數下跌155.35點或0.96%，收在15973.18點，費城半導體指數下跌25.939點或0.54%，收在4757.707點。

台積電ADR上週五回檔2.64美元或1.89%，終場收在136.98點。輝達（NVIDIA）、美超微（Super Micro）股價也回挫，AI族群股價攻勢暫歇。

日盛投信台股投資研究團隊分析，台股加權指數多頭格局不變，但2萬點後湧現獲利了結賣壓，需要時間整理籌碼。從近日成交量皆逾4500億元來看，資金動能相當充沛，指數仍有站上2萬點大關的氣勢，只是指數逢高易遇賣壓。（編輯：張均懋）1130318