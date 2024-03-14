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第一金證券：台股瘋牛行情 樂觀看待今年營運成長

2024/3/14 15:52
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（中央社記者曾仁凱台北14日電）受惠台股交易熱絡，第一金證券2023年獲利新台幣9.78億元，年增高達142%，創歷史次高，董事長陳致全展望今年，他表示才剛開年，台股盤中指數已飛越2萬點大關，目前為止各方面表現遠超出原先預期，樂觀看待第一金證券3大業務（經紀、自營、承銷）將同步成長。

第一金證券今天舉行媒體交流會，陳致全表示，去年底內部規畫今年預算數，原本預估今年台股高點落在19500點，沒想到才剛開年，台股一路勢如破竹，最近盤中指數多次叩關2萬點，整體表現遠超出原先的預算。

陳致全說，過去台股日成交量3000億元已是不得了，現在反倒是基本盤。他看好接下來各主要國家將開始降息，多頭氣勢延續，對於今年證券市場展望持續偏向樂觀。

第一金投顧董事長陳奕光分析，這波「台股繁花」，主要是熱錢和人工智慧（AI）等2大動力引擎，驅動瘋牛行情。從資金面來看，接下來聯準會（Fed）準備降息，資金將趨於寬鬆。

至於AI部分，市場擔心泡沫化問題，陳亦光分析2000年網路泡沫時，指標股思科（Cisco）的本益比高達157倍，但這波AI狂潮，領頭的輝達（NVIDIA）目前本益比還不到40倍，論泡沫言之過早。由於2大引擎動能都持續，他看好台股長多格局不變，建議投資人不要預設高點。

不過陳奕光也提醒，台股短線確實有過熱跡象，乖離率過大，還是要均值回歸，建議投資人在樂觀必須帶謹慎。（編輯：潘羿菁）1130314

#陳奕光
#台股
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