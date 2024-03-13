ETF太熱金管會盯網紅行銷 年底前增訂強化自律規範

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（中央社記者謝方娪台北13日電）根據金管會統計，截至今年1月底止，台灣ETF規模已達新台幣4兆179億元，短短1年間大增逾1.5兆元。金管會認為，隨市場趨熱，有必要強化網紅行銷管理，年底前將增訂強化投信事業及基金銷售機構管理網紅廣告行為自律規範。

近年國內掀起ETF投資熱潮，金管會證期局統計，截至今年1月底止，台灣ETF市場規模達4兆179億元，占整體境內基金規模6兆9746億元的57.61%，且ETF市場規模年增1兆5451億元，增幅高達62.48%，市場火熱。

金管會官員今天表示，隨ETF投資愈來愈熱，站在健全整體市場立場，投信與網紅合作行銷行為確實有必要強化管理，以避免網紅誤觸法規、誤導投資人，金管會已請投信投顧公會研議強化自律規範。

投信投顧公會目前已在研議修正「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」，擬增訂強化投信事業及基金銷售機構管理網紅廣告行為的自律條款，預計今年底前完成。

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官員強調，網紅經營社群媒體從事投資分析行為，應注意不得觸及證券特許業務，包含投顧業務在內，金管會已在2023年6月請投信投顧公會對外發布「認定經營證券投資顧問業務問答集」，避免網紅誤觸法規。

官員指出，依現行投信投顧公會規範，投信事業透過網紅自媒體從事基金付費置入性行銷廣告，必須在廣告內容明顯揭露「某某公司贊助播出」等警語，讓投資人可清楚識別此為廣告行銷資訊，考量ETF投資熱度攀高，今年底前將進一步強化網紅行銷管理自律規範。（編輯：林淑媛）1130313