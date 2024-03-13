00940太熱引金管會關注 籲投資人了解風險

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（中央社記者謝方娪台北13日電）元大台灣價值高息ETF掀起空前搶購熱潮，甚至傳出投資人解定存、抵押房子搶搭車。金管會已提醒元大投信留意行銷文宣勿誤導投資人，並呼籲投資人適度理財，理解投資一定有風險，並無保證獲利。

元大台灣價值高息ETF（00940）掀起空前搶購熱潮，開募2天吸金近新台幣千億元，龐大申購進單量讓代銷通路吃不消，元大投信今天罕見發布聲明降溫，呼籲投資人評估自身風險承受能力，妥善規畫個人財務決策。

00940申購過熱，甚至傳出有投資人解定存、抵押房子搶搭車，已引起金管會注意。金管會呼籲投資人注意2件事，第1，基金投資有賺有賠，任何投資均有風險，希望投資人養成正確理財觀念，考量自身能力再進行適度理財，才是監理機關較樂見的現象。

第2，ETF投資標的主要為指數成分股，未來成分股漲跌亦會影響ETF淨值走勢、投資人未來報酬，投資人投資前應先了解ETF背後組成，多方考量再決定是否進場。

金管會官員表示，對於ETF募集情形，證期局均有掌握，除了業者會考量募集狀況採取自律措施外，監理機關也會進行了解。

金管會已提醒元大投信特別留意行銷文宣有無涉及違反相關規定之虞，金管會尤其在意行銷文件應給予投資人正確理財觀念，不要誤導投資人保證獲利。（編輯：潘羿菁）1130313