ETF市場火熱3月天 3檔基金接力開募規模頻破紀錄

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（中央社記者曾仁凱台北12日電）國內ETF市場超火熱，熱門的中信上游半導體、統一台灣高息動能、元大台灣價值高息3月接力開募，基金成立規模以「三級跳」姿態頻破紀錄，市場盛況，連元大投信董事長暨投信投顧公會理事長劉宗聖都忍不住提醒投資人：「不能沒有ETF，但也不能只有ETF」。

國內ETF市場到底有多火熱，根據投信投顧公會及各投信官網的資料統計，歷年來國內ETF成立規模紀錄，原本紀錄保持人是2023年11月成立的群益ESG投等債20+（00937B），成立規模為153億元。

不過，這個紀錄在上週三被打破，新募集的中信上游半導體3月6日成立，規模為175億元，但寶座才坐2天，統一台灣高息動能3月8日宣布以531億元的巨量級規模成立，足足比原本紀錄多出2倍以上，被稱為「寫下台灣資產管理界的新傳奇」。

沒想到新聞稿才剛發布，元大台灣價值高息3月11日正式開募，募集首日，各大券商、銀行通路忙得不可開交，其中國內線上開戶第1大的國泰證一度因此發生系統延遲，統計光是國泰證單一券商單日就湧進超過5.3萬筆申購單，申購金額超過50億元。市場推估，元大台灣價值高息開募第1天募集金額就達到645億元，預計成立規模將突破千億元新等級。

短短一週，3檔新ETF成立規模頻創新高，而且都是以三級跳的姿態破紀錄，中信上游半導體175億元，統一台灣高息動能531億元，元大台灣價值高息更預計突破千億元，充分反應出國內ETF市場盛況空前。

由於市場太過火熱，劉宗聖日前出席投信投顧公會媒體春酒時就特別提醒，投資人應採取更多元的資產配置，「不能沒有ETF，但也不能只有ETF」，呼籲投資人應該從資產配置角度，包括境內境外的股票、債券、主動被動型的基金都不能偏廢，多元與均衡才能達到分散風險的效果。

劉宗聖細數，過去幾年，國內ETF市場不論是發行的投信家數、ETF檔數，或受益人數，都是大幅上升，ETF如今已成為許多民眾的重要投資工具，尤其是許多退休族或年輕的「股市小白」，過去很多資金可能放在投資型保單、境外基金等，現在透過ETF讓更多人認同台灣資本市場的價值，吸引資金回到台灣，這也與台股形成共伴效應，推動台股上漲。（編輯：林淑媛）1130312