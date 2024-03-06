ETF入口專區最快3月底上線 提高資訊透明度

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）ETF目前市場規模已突破新台幣4兆元，受益人數超過640萬人，投信投顧公會為了加強市場教育、保護投資人，擬成立ETF入口專區，整合各家投信的產品資訊，提高資訊透明度，最快3月底上線。

投信投顧公會理事長暨元大投信董事長劉宗聖表示，過去很多資金可能放在投資型保單、境外基金等，現在ETF已成為許多民眾的重要投資工具，除了吸引國內許多退休族或年輕「股市小白」參與，ETF也讓更多人認同台灣資本市場的價值，吸引海外資金回到台灣。

也由於愈來愈多人投入ETF市場，資訊透明度變得更加重要，投信投顧公會擬打造全新的ETF入口專區，整合各家投信的產品資訊，包括配息動態、折溢價、收益平準金等，希望資訊揭露能更加完整及透明。ETF入口專區的籌設已進入最後階段，最快3月底上線。

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投信投顧公會今天舉行媒體春酒，針對市場關心政府有意開放主動式ETF的最新進度，劉宗聖表示，開放與否要看主管機關，站在投信業者的立場，「大家已經準備好了！」據了解，不少投信公司已開始著手規劃主動式ETF相關產品。

金管會今年初預告，正積極研議開放主動式ETF，預計最快今年6月底會推出方案。而投信投顧公會也匯集各國資料，呈送金管會參考。針對主動式ETF的投資組合揭露方式，到底要採取「全透明」，或是「半透明」等，目前細節都仍在討論中。（編輯：楊凱翔）1130306