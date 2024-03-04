ETF規模突破4兆元 黃天牧：主動型基金也很重要

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（中央社記者謝方娪台北4日電）台灣ETF規模年增逾新台幣1.5兆元，金管會主委黃天牧表示，ETF是散戶投資人相當中意的投資標的，為強化消費者保護，金管會已規劃強化監理措施，另除了ETF，主動型基金同樣重要，可培養真正了解市場的資產管理人才，應均衡發展。

近年掀起ETF投資熱潮，根據金管會統計，截至今年1月底止，台灣ETF市場規模已達4兆179億元，占整體境內基金規模6兆9746億元的57.61%，且ETF市場規模年增1兆5451億元，增幅高達62.48%。

黃天牧今天赴立法院財政委員會業務報告並備質詢。國民黨立委林德福關注，台灣ETF規模突破4兆元大關，是否已成台股量能主力，另對於台股ETF成長速度，金管會判斷屬於正常或異常。

黃天牧表示，ETF是投資人、尤其庶民投資人非常中意的投資標的，至於是否為台股主力，要再細部分析；他提到，ETF屬於追蹤指數的被動型投資，基本上應算穩健力量，但很重要的是，ETF商品資訊及風險是否充分讓投資人知道。

黃天牧指出，金管會近期公布收益平準金新制等相關監理措施，希望讓投資人真正了解商品風險及資訊，最終目的是強化消費者保護，讓市場能發展得好、投資人保護做得更透徹，金管會同時強化監理方向亦是參考國際監理機構對ETF的監理趨勢。

他也解釋，金管會強化ETF監理，並非考慮負面角度出手，而是看到投資人對ETF的重視，金管會認為從投資人保護角度，也應更重視ETF在銷售面及商品面，有哪些可能再強化管理之處。

對於ETF規模短短1年間增加逾1.5兆元，黃天牧認為，可能是投資人希望選擇相對穩健、不需要花太多時間分析，且能有固定預期收益的商品，ETF滿足相關條件，但儘管如此，從整體資產管理目標而言，主動型基金也很重要，可培養真正了解市場的資產管理人才，應要均衡發展。

林德福憂心，ETF規模快速成長，但成分股集中特定族群，例如AI占其中多數，但如傳產股、營建股等則較少見，換言之，非屬ETF成分股的股票，可能在ETF投資熱潮中出現排擠效應。

黃天牧坦言，「這也是我們希望市場均衡發展的考量之一」。林德福追問，金管會是否有統計ETF成分股及非成分股、近2年間在台股成交量的占比變化；黃天牧表示，證交所應有相關資料，財委會後會進一步了解、分析。（編輯：黃國倫）1130304