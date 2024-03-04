8檔基金3月接力募集 總規模超過千億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北4日電）台股及全球多個股市頻創新高，投信業者搶募新基金，統計3月有8檔基金將募集發行，其中包含2檔債券基金、2檔多重資產及4檔ETF，總募集規模超過千億元。

市場資金充沛，統計3月將募集發行的8檔基金，包括群益時機對策非投資等級債券基金、富蘭克林華美優選非投資等級債券基金、路博邁ESG優選平衡基金、兆豐收益增長多重資產基金、統一台灣高息動能ETF、元大臺灣價值高息ETF、台新美國20年期以上A級公司債券ETF、中國信託上游半導體ETF。

就基金主題來看，債券基金和高股息基金仍是投資人追逐焦點，掀起基金募集熱。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

群益時機對策非投資等級債券基金為台灣首檔非投資等級複合債債券基金，基金經理人陳以姍表示，隨著FED升息腳步告一段落，現在大家等待FED下一步何時開始降息，帶動過去一年債券投資市場超夯。

元大台灣價值高息ETF是首檔結合巴菲特價值投資、月配息設計，與10元發行價的高股息ETF，除了凸顯高股息特色，同時依照巴菲特價值投資指標核心的自由現金流量進行選股，專注優質股票的長期評價走揚潛力。（編輯：張良知）1130304