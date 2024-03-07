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前2月出口年增上看8.6% 莊翠雲：谷底回升溫和復甦

2024/3/7 10:29
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（中央社記者張璦台北7日電）台灣經濟景氣是否將迎春燕，財政部長莊翠雲今天表示，從出口數據來看，去年第4季重返正成長，今年1月也是呈年增格局，雖然國際情勢不可預測，但景氣正「從谷底上來，會逐步好轉」，走向平穩溫和復甦。

莊翠雲今天率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理，赴立法院財政委員會進行業務報告，並備質詢。

財政部先前預估，今年前2月出口將呈現正成長6.6%到8.6%之間，顯示外銷景氣「復甦態勢確立」。國民黨立委林德福質詢時關切，景氣復甦可能有通膨等變數，財政部最新看法為何。

莊翠雲表示，景氣與出口數據息息相關，去年第4季出口轉為正成長，今年1月外銷金額371.9億美元、創歷年同月次高，年增18.1%，由此判斷，景氣「從谷底上來，會逐步好轉」，走向平穩溫和復甦。

莊翠雲指出，台灣是出口導向國家，美國、中國科技角力，以及地緣政治情勢，都會影響外銷表現，沒人可以置身事外，財政部會持續關注；但目前全球經貿是呈現正向格局，尤其是人工智慧（AI）等新興商機帶動下，台灣近期對東協、歐洲出口為正成長，對美國亦然。

莊翠雲認為，美、中對峙已有一段時間，台灣企業都有在應變，包含供應鏈布局策略改變等。針對台灣出口高度集中電子、資通產品，莊翠雲說，這是台灣優勢產業，會挹注整體出口表現，經濟部也有在輔導全產業提升競爭力。（編輯：張良知）1130307

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