立院新會期 財部推優化扣繳制度等5大稅法修正

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（中央社記者張璦台北6日電）財政部長莊翠雲明天將赴立法院業務報告，據今天出爐的報告，將5大稅法修正案列為施政重點，其中以所得稅法修法較受矚，將優化扣繳制度，把未依規辦理扣繳的問責對象，從原本為公司負責人，改為企業本身。

莊翠雲明天將率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理，赴立法院財委會進行業務報告並備質詢。

根據今天出爐的報告，今年5月起將精進綜所稅網路申報附件上傳服務（含手機報稅），每戶總容量由10MB提高至15MB，並延長上傳期限至申報屆滿後10天、遇假日順延。此外，今年11月起，將新增房屋稅、地價稅、牌照稅補稅案件的線上查繳稅服務。

同時，財政部將5大稅法修正案列為施政方向重點，包含所得稅法、營業稅法、菸酒稅法、使用牌照稅法、土地稅法。

其中，以所得稅法修法優化扣繳制度較受矚目，將原制度的扣繳義務人範圍由企業負責人等自然人，修正為給付所得的營利事業、機關等組織本身；之後企業若發生漏未辦扣繳疏漏，相關處罰將不會全數落在董事長身上。

同時，日本商會反映台灣居住者扣繳稅款的繳納、憑單申報及發給期限，若遇連續假期3天以上，則有延長5天的放寬，但非居住者現在無此規定；財政部這次修法將比照居住者方式，增訂非居住者扣繳稅款的繳納、憑單申報及發給期限，如果遇連續3天以上國定假日，可延長5天。

營業稅方面，將定明營業人開立電子發票，負有「依限」將電子發票及相關必要資訊存證到電子發票平台的義務；同時，增訂營業人未依限、或未據實存證電子發票及相關必要資訊，得按次處行為罰。

菸酒稅法、使用牌照稅法、土地稅法修正，則是基於落實納保法精神，修正裁罰倍數規定。

所得稅法、營業稅法分別已於去年4月、今年2月報行政院審查；其他3稅法已完成預告程序，將送政院審查。上路時間端視後續政院、立院審議進程。（編輯：潘羿菁）1130306