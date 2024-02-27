1月外銷6大貨品接單正成長 傳統貨品因低基期全數翻紅

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（中央社記者劉千綾台北27日電）1月外銷訂單統計表現優於預期，除資通產品呈現年減外，其餘6大貨品皆為正成長，傳統貨品更結束長時間衰退週期，基本金屬、塑橡膠製品成長高達雙位數，經濟部表示，主因為春節落點基期較低，估計2月仍轉為負成長，需求回溫待觀察。

經濟部今天公布1月外銷訂單統計，其中電子產品接單金額為174.5億美元，年增16.1%，為自2022年6月以來最大漲幅，主因為受惠高效能運算及人工智慧等需求持續，晶片通路、IC設計、晶圓代工、印刷電路板等接單增加。

光學器材因電視面板價格維持高檔，加上背光模組及光學鏡頭接單增加，接單金額為15.8億美元，年增24.0%，成長幅度是2021年8月以來最高。

至於資訊通信產品接單金額為139.1億美元，年減19.3%，為7大貨品唯一呈現年減，經濟部統計處長黃于玲說明，由於去年1月受中國疫後產能恢復，訂單遞延效應推升接單金額，導致基期較高所致。

傳統貨品方面，黃于玲表示，因自動化設備接單成長，國際鋼價上漲，農曆年前備貨效應，基本金屬、塑橡膠製品、機械及化學品分別年增26.2%、25.5%、9.5%及6.8%。

進一步觀察傳統貨品成長幅度，基本金屬、塑橡膠製品皆高達雙位數，其中基本金屬創下自2022年2月以來最大漲幅，塑橡膠製品則為2021年以來成長最高。

對於傳統貨品結束長時間衰退週期，黃于玲指出，主因為今年春節落點不同，2月基期較高，因此估計將轉為年減。媒體關切是否代表傳統貨品需求回溫，她表示，須視1、2月合計觀察，趨勢會比較明朗。

根據經濟部統計，1月外銷訂單海外生產比49.1%，較去年同期下降7.1個百分點，主因海外生產比較高的資訊通信產品提升國內生產比重，且接單減少所致。（編輯：張若瑤）1130227