機械公會2035三大目標 年產值倍增突破3兆元

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）台灣機械工業同業公會今天下午召開「台灣機械產業發展論壇暨白皮書發表會」，提出台灣機械產業2035發展3大目標，包括機械年產值倍增至新台幣3兆元、附加價值率達到35%以上、人均產值達到600萬元。

台灣機械產業發展論壇暨白皮書發表會下午舉行，副總統賴清德、總統府資政沈榮津、機械公會理事長魏燦文等貴賓到場。

魏燦文指出，去年台灣機械出口值294.68億美元，較2022年出口347.8億美元減少15.3%；去年台灣機械總產值約新台幣1.21兆元，較2022年1.45兆元減少約0.24兆元，年減16.5%。

展望今年，魏燦文表示，全球經濟在歷經去年景氣低迷下，已逐漸回溫，台灣整體機械產業出口在面臨連續17個月年增率呈負成長後，今年1月出口轉正成長，出口金額24.48億美元，較去年同期成長8.2%。他說，「春燕已經來了」。

魏燦文說，由於設備是資本財，設備訂單較整體經濟景氣回溫時間落後，預期在大環境景氣不變下，今年機械業景氣將呈現緩步回升。

機械公會指出，台灣機械產業從業家數超過1萬4000家，從業人口超過27萬人，服務人數超過50萬人，產值超過新台幣兆元，是台灣第3大兆元產業。

面對國內外政經情勢變化，機械公會今天發表「台灣機械產業發展白皮書」，提出台灣機械產業2035發展3大目標，包括機械年產值倍增至新台幣3兆元、附加價值率達到35%以上、人均產值達到600萬元的願景。

為實現上述目標，機械公會提出3大發展主軸，分別是鏈結客戶並創造客戶應用價值，洞察需求並加速拓展國內外市場，強化體質並持續提升競爭力。

機械公會也宣示展開6大推動策略，支持發展主軸的行動準據，包括由單機銷售轉向解決方案提供、由生產方價值轉向創造客戶方價值、隨製造基地轉移開拓新市場、因應國際新趨勢開拓新藍海市場，以及精實管理、數位工具提高競爭力，並以差異化和客製化成為客戶信賴夥伴。

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因應全球產業變遷與挑戰，公會也提出6大政策建言，包括支持產業深化技術與產品研發創新、建構高效能產學研協同合作網絡、協助產業人才延攬與培育、國產機械設備方案導入補助、協助業界強化國際市場行銷、強化營運及金融財政支持措施等。

魏燦文指出，國際情勢變化快速，景氣循環波動較過去數十年不同，變化時間與幅度都讓人措手不及，近年歷經美中貿易戰與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，又爆發俄羅斯與烏克蘭戰爭，導致全球在能源、金融與原物料危機，加上地緣政治影響，全球供應鏈明顯產生變化，已由全球分工、亞洲製造，轉向更具韌性的短鏈化和區域製造發展。（編輯：張良知）1130227